Ngày 17/4, CNN đưa tin D4vd bị cảnh sát Los Angeles bắt giữ với cáo buộc tình nghi giết người trong vụ án liên quan đến nạn nhân Celeste Rivas Hernandez.

Theo cơ quan chức năng, nam ca sĩ bị bắt sau nhiều tháng điều tra, xoay quanh việc thi thể cô gái 14 tuổi được phát hiện trong tình trạng phân hủy bên trong một chiếc Tesla được cho là thuộc sở hữu của anh. Vụ việc được cho là xảy ra từ khoảng 7 tháng trước.

Phía luật sư nhanh chóng bác bỏ cáo buộc, khẳng định: “Các bằng chứng thực tế cho thấy D4vd không giết Celeste Rivas Hernandez và không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô bé”.

Hiện D4vd đang bị tạm giam và không được tại ngoại. Cảnh sát cho biết hồ sơ sẽ được chuyển đến Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles để xem xét khả năng truy tố, đồng thời xác nhận cơ quan này đang tiếp nhận và đánh giá vụ việc.

Luật sư của nam ca sĩ nhấn mạnh đây mới chỉ là bước tạm giữ phục vụ điều tra, chưa có cáo trạng chính thức cũng như chưa có quyết định truy tố từ bồi thẩm đoàn, đồng thời khẳng định sẽ bảo vệ thân chủ đến cùng.

Chiếc xe phát hiện thi thể của cô gái 14 tuổi.

D4vd (tên thật David Burke), sinh năm 2005, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên với ca khúc Romantic Homicide. Sau đó, bài hát Here With Me đạt khoảng 1,5 tỷ lượt phát trên Spotify, giúp anh trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý.

Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, trong khi quá trình điều tra vẫn tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

D4vd trong MV "Romantic Homicide":