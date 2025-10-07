Sáng 7/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Nguyễn Thế Anh là đối tượng đã đánh một tài xế xe tải sau va chạm giao thông gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Nguyễn Thế Anh bị bắt khẩn cấp. Ảnh: Hải Dương

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19h30 ngày 5/10, anh Huỳnh Tấn Nhân (31 tuổi) trú tại tỉnh Đắk Lắk lái ô tô bán tải chở Nguyễn Thế Anh cùng 2 người khác lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Gia Lai đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn đường thuộc phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, xe của anh Nhân va chạm với xe tải do anh Nguyễn Hoàng Liên Sơn (35 tuổi, trú phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển. Cho rằng xe tải chạy tạt đầu, anh Nhân xuống xe, dùng tay đập vào thùng xe tải để yêu cầu dừng lại.

Tài xế Sơn ôm mặt vì bị Nguyễn Thế Anh đánh vào người. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau đó, tất cả những người trên xe bán tải đều xuống xe. Trong đó, 3 người đi qua bên hông ghế phụ kéo tài xế xe tải xuống nhưng không được. Riêng Thế Anh mở cửa và giật điện thoại của anh Sơn ném mạnh xuống mặt đường, gây hư hỏng.

Chưa dừng lại, Thế Anh còn tát, đấm liên tiếp vào đầu và người anh Sơn. Sau khi anh Sơn xuống xe, Thế Anh tiếp tục đấm 2 cái vào mặt rồi cả nhóm lên xe bán tải rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, ở khu đông dân cư khiến ách tắc, cản trở lưu thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video đăng tải lên mạng xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.