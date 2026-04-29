Sáng 29/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu.

Trần Trung Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Dương

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 11/2022, thông qua mạng xã hội, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với chị N. (38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk).

Đầu năm 2026, Nghĩa từ Bắc Ninh chuyển đến sinh sống cùng chị N. và em gái ruột của người yêu tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình sinh sống, thấy em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng nên Nghĩa nảy sinh ý định trộm cắp.

Lợi dụng sơ hở, từ ngày 26/3 - 21/4, Nghĩa đã 6 lần trộm cắp tổng cộng 5 cây vàng của em gái chị N. Sau đó, Nghĩa bán số vàng này được gần 800 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Ea Kao vào cuộc điều tra và bắt giữ Nghĩa.