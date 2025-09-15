Xem clip:

Hôm nay (15/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công TPHCM đang tạm giữ hình sự Võ Minh Nghiệp (SN 1984, quê An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Minh Nghiệp tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nghiệp là nghi phạm trộm số lượng lớn trang sức bằng vàng của ông Huỳnh Văn Dũng (SN 1988, ngụ phường Phú Lợi, TPHCM - còn gọi là "vua kickboxing Việt Nam") vào khuya 6/9 gây xôn xao dư luận.

Cùng với việc bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành thu hồi số tang vật bị mất trộm để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ án.

Hình ảnh đối tượng gây án. Ảnh cắt từ camera an ninh.

Bước đầu đối tượng khai nhận, vào tối 6/9 thấy chiếc ô tô đậu trên vỉa hè ở Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi, TPHCM) trong tình trạng cửa mở. Lúc này, đối tượng tiếp cận lấy đi một số trang sức bằng vàng, điện thoại và tài sản khác trên xe.

Sau khi gây án, Nghiệp đem số vàng trộm được đi bán ở tiệm cầm đồ được hơn 700 triệu đồng rồi bỏ trốn đến khu vực tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Qua truy xét, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê.

Trước đó, vào ngày 7/9, ông Huỳnh Văn Dũng đến Công an phường Phú Lợi trình báo về việc bị trộm lấy mất gần 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô.

Theo trình báo, vào khuya 6/9, ông điều khiển xe bán tải chở một người bạn về nhà tại Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi). Sau khi người bạn này vào nhà, ông đậu ô tô trên vỉa hè rồi mở cửa xe phía bên phụ để ngủ lại trên xe.

Sáng hôm sau, ông kiểm tra lại tư trang thì phát hiện bị mất một số lượng lớn trang sức bằng vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… cùng một điện thoại di động. Tổng số vàng bị mất theo trình báo là khoảng 30 cây vàng.

Qua trích xuất camera an ninh gần chỗ đậu xe thì thấy xuất hiện người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ tiến lại và đi vào trong xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã truy xét và bắt giữ được đối tượng gây án.