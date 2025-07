Tổ đội Catchellers gồm 7 thành viên: ca sĩ MiQ, Dusky, producer Billis, nhạc sĩ Soulient, stylist Halsey Nguyễn, đạo diễn Minh Wuan và giám đốc sáng tạo Edward Lê.

Họ đứng sau thành công của hơn 60 sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật, làm việc cùng các nghệ sĩ như Bùi Lan Hương, Ái Phương, Liu Grace...

Thành viên MiQ là đồng sáng tác các bài May mắn, Vận may và Lướt sóng từng ghi dấu ấn trong chương trình Chị đẹp đạp gió mùa thứ 2. Bản gốc bài May mắn do MiQ và Dusky thể hiện.

MiQ và Dusky (trái) - 2 ca sĩ của tổ đội. Ảnh: NVCC

Catchellers vừa ra mắt thị trường âm nhạc với EP đầu tay 4U. Tổ đội định hướng theo đuổi thể loại pop r&b dễ nghe, dễ thuộc với thế mạnh là hình ảnh sáng tạo, bắt mắt.

EP gồm 4 bài: 4U, cafe mùa mưa, lái xe 2 mình và too late. Màu sắc âm nhạc chủ đạo là Y2K - cảm hứng thẩm mỹ của thời kỳ cuối thập niên 1990 - đầu 2000, pha trộn giữa yếu tố tương lai, công nghệ và quá khứ, hoài niệm.

MV "cafe mùa mưa" - MiQ và Dusky

B Ray cũng vừa trình làng album Cho Bảo - dự án âm nhạc đầu tiên của anh trong năm 2025. Đây cũng là món quà nam rapper muốn dành tặng bản thân sau 10 năm hoạt động nghệ thuật.

B Ray lạ lẫm trong album trở lại.

Album có 11 bản ghi âm bao gồm các đoạn intro mở đầu, gói ghém những trải nghiệm, nỗi đau, hoài nghi, tình yêu và cả ánh sáng phía cuối con đường của B Ray.

Theo nam rapper, album Cho Bảo chính là lời tự sự dành cho Trần Thiện Thanh Bảo - tên thật của anh. Lần đầu tiên anh kể thật về con người mình mà không giấu giếm, phòng thủ.

“Đây không chỉ là 1 album mà nó còn là lời thú nhận, hành trình tự chữa lành, món quà tinh thần tôi muốn gửi đến bản thân sau 10 năm làm nhạc. Tôi đã trải qua đủ những ồn ào, thăng trầm nên ở thời điểm hiện tại muốn trực tiếp đối diện nó”, anh chia sẻ.

HLV Rap Việt khẳng định dự án có thể không quá bùng nổ nhưng là những lời chân thực nhất muốn nói ra để dễ thở, giúp bản thân nhẹ lòng hơn.

Sản phẩm đa dạng màu sắc âm nhạc từ Rap, Hip-hop đến Pop, Lo-fi. B Ray còn kết hợp với nhiều nhà sản xuất đình đám như: Masew, Hipz, JustaTee, Đạt G, Young H…

MV "Anh luôn như vậy" của B Ray

Cùng thời điểm, nhà sản xuất 2pillz chính thức công bố album đầu tay PILLZCASSO, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nhà sản xuất đứng sau các bản hit triệu view thành nghệ sĩ solo. Trước đó, anh đã giới thiệu ca khúc Đến lúc này thì... cùng tlinh và Thác Nìng cùng MONO, Grey D.

Văn Mai Hương, Tăng Duy Tân, Wokeup đến chúc mừng 2pillz.

Tên album lấy cảm hứng từ hoạ sĩ Pablo Picasso với 14 tác phẩm tập trung vào những cảm xúc mâu thuẫn, sự đổ vỡ và cái đẹp trong sự méo mó. Album gồm 14 ca khúc kết hợp cùng dàn nghệ sĩ đa thế hệ như Văn Mai Hương, tlinh, MONO, Grey D, Orange, G Ducky, Phương Dung, Vũ Phụng Tiên...

Bên cạnh phát hành album, 2pillz thực hiện video biểu diễn được đầu tư công phu tại vườn quốc gia Núi Chúa (Khánh Hòa) và set DJ giữa biển Vĩnh Hy.

MV "Đến lúc này thì…" - 2pillz x tlinh

2pillz thử nghiệm đa dạng thể loại từ House, Afrobeat, Drum & Bass, Bossanova đến Bolero và chất liệu dân gian Việt, tạo nên khái niệm "Vinafro" - hòa quyện bản sắc Việt Nam với âm nhạc toàn cầu. Anh kỳ vọng Vinafro giúp nhạc Việt nổi tiếng như Vinahouse. 2pillz sử dụng dân ca, nhạc cụ như đàn đá, đàn T'rưng trong album mang âm hưởng đặc biệt, dễ cảm nhận dù không hiểu ý nghĩa.

Văn Mai Hương và 2pillz:

Video: HM

