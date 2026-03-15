Tối 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Mã Văn Vũ (30 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một phòng tập aerobic trên địa bàn xã Tân Châu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, khi bà L.T.H. (50 tuổi, trú xã Tân Châu) đang tập aerobic tại một phòng tập trên địa bàn thì bất ngờ bị một nam thanh niên xông vào, dùng dao đe dọa nhằm cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Trong lúc xảy ra sự việc, nạn nhân chống trả quyết liệt khiến đối tượng không thực hiện được hành vi và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Tân Châu và các đơn vị liên quan bắt giữ Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vũ khai nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy để sử dụng nên đã chuẩn bị dao, mượn xe máy của một người bạn, che biển số và bịt khẩu trang rồi đến phòng tập aerobic để gây án.