Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan vụ dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp thuộc Công ty Tân Huê Viên (xã An Ninh).

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật tài sản gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi); Phạm Văn Mặc (48 tuổi); Huỳnh Thị Bích Thanh (49 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang); Nguyễn Văn Chí (35 tuổi) và Nguyễn Văn Tây (44 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ).

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo cơ quan công an, Huỳnh Thị Bích Thủy là đối tượng cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật. Phạm Văn Mặc là tài xế xe 29 chỗ, có nhiệm vụ đưa đón cả nhóm từ An Giang sang TP Cần Thơ hoạt động. Huỳnh Thị Bích Thanh tham gia phối hợp dàn cảnh, còn Nguyễn Văn Chí và Nguyễn Văn Tây có nhiệm vụ tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Công an TP Cần Thơ cho biết, công trình Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Các đối tượng Mặc, Thanh, Chí và Tây (từ trái sang phải). Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp lấy lời khai đối với Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm cướp giật nói trên.