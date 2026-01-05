Trưa 5/1, UBND xã Ea Na cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Y.L.E. (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na), nghi phạm liên quan đến vụ người đàn ông tử vong dưới ao nước.

Đối tượng Y.L.E. bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng thuộc xã Ea Na. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang lấy lời khai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đối tượng Y.L.E. bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ngoài cánh đồng. Ảnh: ND

Như đã thông tin, khoảng 21h ngày 4/1, Công an xã Ea Na nhận được tin báo của người dân về việc ông Y.B.N. (41 tuổi, ngụ buôn M’blớt, xã Ea Na) được phát hiện tử vong dưới ao nước.

Qua rà soát, lực lượng chức năng nghi vấn ông Y.L.E. (41 tuổi, anh rể của nạn nhân) có liên quan đến vụ việc nên tổ chức truy tìm. Đến trưa 5/1, Công an xã Ea Na đã bắt giữ ông Y.L.E. khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng thuộc xã Ea Na.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ông Y.L.E. có hành vi tấn công khiến nạn nhân tử vong, sau đó rời khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.