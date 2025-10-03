Đoạn video gần 1 phút ghi lại cảnh thanh niên áo trắng băng qua đường hỗ trợ đội lính cứu hỏa chữa cháy ở Đắk Lắk thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày qua.

Video thanh niên áo trắng băng qua đường, hỗ trợ cứu hỏa ở Đắk Lắk. Nguồn: Thế Hùng

Theo hình ảnh trong video, khi gặp đám cháy dữ dội, một nam thanh niên mặc áo trắng, đội mũ bảo hiểm đã nhanh chóng lao tới hỗ trợ dập lửa. Những thao tác nhanh nhạy, dứt khoát, chuyên nghiệp cùng sự nhiệt tình của anh khiến khoảnh khắc này “gây sốt” trên mạng xã hội, thu hút tới 4,1 triệu lượt xem.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi hành động của chàng trai như: “Hành động dứt khoát, không một động tác thừa. Quá đáng khen cho sự nhiệt tình của chàng trai ấy”; “Thao thác chuyên nghiệp thế kia thì chắc chắn là người trong nghề”...

Bảo Khanh (bên trái) chụp ảnh cùng đồng đội trong trang phục lính cứu hỏa. Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu, thanh niên áo trắng xuất hiện trong video là chiến sĩ Trần Bảo Khanh (SN 2001, quê Hà Tĩnh).

Bảo Khanh chia sẻ với PV VietNamNet, anh hiện công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk. Chiều ngày 27/9, trong thời gian nghỉ phép anh đi mua xe máy.

Khoảng 17h, một đám cháy dữ dội bùng phát tại nhà máy trên đường Phan Huy Chú, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Bảo Khanh khi đó ở gần hiện trường, nhận được tin báo từ đồng đội đã ngay lập tức đến xem tình hình.

Khanh cho hay, lúc anh có mặt, xe chữa cháy vẫn đang trên đường đến. Anh đã kéo vòi nước chữa cháy của khách sạn đối diện để phun vào đám cháy.

Vài phút sau, xe chữa cháy chuyên dụng có mặt. Anh băng qua đường mở cửa xe, lấy dụng cụ chữa cháy và hỗ trợ các đồng đội khống chế ngọn lửa.

“Tôi không mặc đồ bảo hộ và bình dưỡng khí nên chỉ có thể hỗ trợ từ bên ngoài, không thể vào sâu bên trong để chữa cháy. Tôi nán lại, hỗ trợ vòng ngoài cho đến khi đám cháy được dập tắt”, Khanh chia sẻ.

Bảo Khanh đã có 4 năm trong nghề. Ảnh: NVCC

Đoạn video lên xu hướng, thu hút nhiều lượt xem và bình luận khen ngợi. Dẫu vậy, với Khanh đây là việc làm hết sức bình thường.

“Đó là phản xạ tự nhiên của tôi bởi khi làm nghề này thì đồng đội và an toàn chung luôn được đặt lên trên hết. Chúng tôi cố gắng cứu lấy cái ‘còn’ trong cái ‘mất’ của người dân”, Bảo Khanh chia sẻ.

Bảo Khanh đã có 4 năm công tác trong ngành. Với chàng trai Hà Tĩnh, công việc này như một mối duyên đặc biệt, đã cho anh nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ.

Bốn năm qua, Khanh tham gia nhiều nhiệm vụ. Anh và các đồng đội không chỉ chữa cháy mà còn tham gia cứu nạn, cứu hộ, trục vớt thi thể người mất...

“Tôi trải qua rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, để mà kể thì không thể hết được.

Với tôi, ý nghĩa lớn nhất của công việc này là được đồng hành, hỗ trợ, mang lại sự an toàn cho mọi người. Và đó cũng là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, dù công việc có gian nguy, vất vả”, Khanh nói.