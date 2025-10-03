Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, đồng tổ chức bởi Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Công ty Cổ phần VCCorp, tối 3/10, giải thưởng Car Choice Awards 2025 đã được trao cho 9 mẫu xe đang bán tại Việt Nam. Chiến thắng của các mẫu xe này dựa trên kết quả chấm điểm của Hội đồng chuyên môn, bình chọn của người tiêu dùng và các KOLs lĩnh vực xe cộ.

Đáng chú ý, giải thưởng này có 11 hạng mục đa dạng nhưng hoàn toàn vắng bóng các thương hiệu uy tín lâu năm ở Việt Nam như Toyota, Ford, Mercedes, BMW, Volvo... Các mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2024 cũng không có tên trong giải thưởng (Mitsubishi Xpander, Hyundai Accent, Ford Ranger, Toyota Vios, Toyota Corolla Cross, Ford Everest, Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross).

Skoda Kodiaq đạt danh hiệu “Xe được yêu thích của năm” trong giải thưởng Car Choice Awards 2025. Ảnh: BTC

Nhìn tổng thể, gây bất ngờ lớn nhất là hạng mục giải “Xe được yêu thích của năm” đã gọi tên Skoda Kodiaq – mẫu xe châu Âu chỉ mới gia nhập thị trường trong nước được 2 năm thay vì những mẫu xe của các thương hiệu có lịch sử 25-30 năm ở Việt Nam.

Skoda Kodiaq thuộc phân khúc SUV cỡ D, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Cộng hòa Séc, trình làng thị trường Việt vào tháng 9/2023 và vừa ra mắt thế hệ mới vào tháng 2/2025. Mẫu xe có mức giá từ 1,45-1,48 tỷ đồng và không công bố doanh số bán hàng hàng tháng như thương hiệu xe Nhật- Hàn- Mỹ.

Danh hiệu "Xe của Thương hiệu mới xuất sắc” đã thuộc về Lynk & Co 06 trong giải thưởng Car Choice Awards 2025. Ảnh: BTC

Gây bất ngờ kế tiếp là hạng mục giải “Xe của Thương hiệu mới xuất sắc” đã thuộc về Lynk & Co 06. Mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B, ra mắt từ tháng 6/2024, hiện có giá từ 679-739 triệu đồng. Thương hiệu Lynk & Co mới chỉ được thành lập năm 2016, cùng hệ sinh thái với Volvo Cars và thuộc sở hữu của Tập đoàn Geely Holding Group (Trung Quốc). Cũng như Skoda Kodiaq, Lynk & Co không công bố doanh số bán hàng.

Chín hạng mục giải thưởng còn lại nằm trong dự đoán của nhiều người. Trong đó, nhóm giải "Xe Gia đình của năm" được chia nhỏ 4 hạng mục theo mức giá đều được trao cho các thương hiệu quen thuộc. Theo đó, hạng mục xe dưới 600 triệu đồng được trao cho mẫu sedan cỡ B Honda City; xe giá từ 600 triệu - 1 tỷ đồng trao cho mẫu crossover hạng C Mazda CX-5; xe giá từ 1 - 2 tỷ đồng trao cho mẫu MPV cỡ lớn Kia Carnival và xe giá từ 2 - 5 tỷ đồng được trao cho mẫu MPV hạng sang Volkswagen Viloran.

Honda CR-V e:HEV RS đoạt danh hiệu “Xe Hybrid của năm” trong giải thưởng Car Choice Awards 2025. Ảnh: BTC

Honda CR-V e:HEV RS giành chiến thắng ở hạng mục “Xe Hybrid của năm”. Với nhóm giải xu hướng, không quá ngạc nhiên khi hai hạng mục giải thưởng lần đầu tiên xuất hiện là “Xe GenZ của năm” và “Xe Dẫn dắt thị trường” đều gọi tên VinFast VF 3. Đây là mẫu xe điện cỡ nhỏ mang tính biểu tượng của chiến lược phổ cập ô tô điện tại Việt Nam với doanh số gần 25.000 xe năm 2024 và 28.704 xe lũy kế 8 tháng năm 2025. Hạng mục “Xe Dịch vụ của năm” được trao cho VinFast VF5 Herio Green. Với việc sở hữu 3 danh hiệu này, hãng xe Việt VinFast vượt qua gần 30 thương hiệu xe phổ thông và được xướng tên ở hạng mục cuối cùng “Thương hiệu Ô tô vươn mình”.

Hai danh hiệu “Xe GenZ của năm” và “Xe Dẫn dắt thị trường” đều gọi tên VinFast VF 3. Ảnh: BTC

Danh hiệu "Xe Dịch vụ của năm” được trao cho VinFast VF5 Herio Green. Ảnh: BTC

Car Choice Awards 2025 là giải thưởng thường niên nằm trong hệ thống giải thưởng Better Choice Awards 2025, một hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Năm nay, kết quả giải thưởng cho thấy một bức tranh đa dạng với nhiều mẫu xe trải dài từ phổ thông đến cao cấp, nhưng điểm nhấn rõ nét nhất chính là sự xuất hiện mạnh mẽ của xe điện và xe xanh.