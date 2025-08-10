Thuyết minh báo cáo tài chính quý II/2025 của 29 ngân hàng thương mại cho thấy, chỉ 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ cho vay theo ngành nghề.

Trong số 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ theo từng lĩnh vực, 12 ngân hàng ghi nhận tỷ trọng cho vay bất động sản tăng so với ngày 31/12/2024, chỉ 2 ngân hàng giảm.

Đó là VPBank, với tỷ trọng cho vay bất động sản tính đến 30/6 là 24,81% tổng dư nợ, giảm 2,11% so với tỷ trọng cho vay vào cuối năm 2024; LPBank với tỷ trọng cho vay bất động sản chỉ chiếm 2,77% tổng dư nợ, giảm 0,29% so với tỷ trọng cuối năm 2024.

LPBank cũng là ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản thấp nhất trong số 14 ngân hàng công bố chi tiết dư nợ theo từng lĩnh vực.

Đáng chú ý, PVCombank tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu, hai năm liền vượt Techcombank trở thành nhà băng có tỷ trọng cho vay bất động sản cao nhất trong số 14 ngân hàng, chiếm 36,1% tổng dư nợ, tăng 5,1% so với tỷ trọng cho vay bất động sản cuối năm 2024.

Đây cũng là ngân hàng đứng đầu hệ thống về tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực "nhạy cảm" này tại thời điểm 31/12/2024, lên đến 31%.

Đứng thứ hai về tỷ trọng cho vay bất động sản là Techcombank, lên đến 33,62% tổng dư nợ (tỷ lệ này tại thời điểm 31/12/2024 là 30,88%).

Các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản còn lại trong số 14 ngân hàng lần lượt gồm: SHB 26,82%, VPBank 24,81%, Viet A Bank 19,91%, HDBank 16,98%, KienLong Bank 16,09%, Ngân hàng MB 10,3%, PGBank 10,11%, TPBank 9,89%, MSB 9,78%, Saigonbank 7,27%, VIB 2,85% và LPBank 2,77%.

Tín dụng toàn hệ thống 7 tháng đầu năm tăng khoảng 10% so với cuối năm 2024 - mức tăng khá cao nếu so với 6% cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tăng trưởng tín dụng cho bất động sản nhìn chung cao hơn so với mặt bằng chung, trong nửa đầu năm 2025.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã thừa nhận điều này. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngân hàng đánh giá mức tăng này phù hợp với định hướng tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Khi dự án được gỡ vướng về pháp lý, nhu cầu vốn để triển khai là tất yếu.

Tại Hội nghị các nhà đầu tư do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa diễn ra, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB, đã nêu quan điểm về “khẩu vị” của MB đối với lĩnh vực bất động sản.

“Chúng tôi rất thận trọng trong cho vay bất động sản, kể cả bất động sản kinh doanh, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản tiêu dùng. MB ưu tiên cho vay đối với bất động sản khu công nghiệp đã thu hút nhiều doanh nghiệp FDI. Đối với bất động sản thương mại, chính sách của MB là kiểm soát chặt chẽ, có hạn mức hàng năm, đảm bảo kiểm soát rủi ro”.

Theo báo cáo tài chính các quý trước, MB thường duy trì tỷ trọng cho vay bất động sản quanh ngưỡng 8% tổng dư nợ.

Tính đến 30/6, tỷ trọng cho vay lĩnh vực bất động sản của MB là 10,3% tổng dư nợ. Tỷ trọng này vượt nhẹ so với nguyên tắc chung của ngân hàng này là luôn khống chế dư nợ bất động sản không quá 10% tổng dư nợ.