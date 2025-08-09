Báo cáo tài chính quý II/2025 của 28 ngân hàng thương mại đã công bố (không bao gồm 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc, BaoVietBank và PVCombank), tổng lượng tiền gửi khách hàng tính đến ngày 30/6/2025 đã đạt con số kỷ lục 14,09 triệu tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1 triệu tỷ đồng, tương đương 7,51% so với thời điểm 31/12/2024.

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm Big4 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục chiếm ưu thế so với các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) về thị phần huy động.

Tại ngày 30/6, tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại 4 ngân hàng này lên đến 7,4 triệu tỷ đồng, chiếm 52% thị phần huy động của 28 ngân hàng thương mại đã công bố báo cáo.

Không chỉ dẫn đầu thị phần cho vay, BIDV còn dẫn đầu thị phần huy động với 2,05 triệu tỷ đồng, tăng 6,31%.

Đứng thứ hai về khả năng thu hút tiền gửi khách hàng là Agribank, với số dư tiền gửi khách hàng lên đến 2,04 triệu tỷ đồng, tăng 6,51% so với cuối năm 2024.

Đây là lần đầu tiên cả BIDV và Agribank đạt được lượng tiền gửi khách hàng vượt con số 2 triệu tỷ đồng. Đây là một kỷ lục mới trong ngành ngân hàng.

VietinBank đứng thứ ba về khả năng thu hút tiền gửi với hơn 1,71 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm ngoái.

Với xấp xỉ 1,6 triệu tỷ đồng huy động đến 30/6, tăng 4,91% so với cuối năm ngoái, Vietcombank đứng thứ tư về con số huy động vốn.

Tính chung, thị phần huy động của 4 “ông lớn” nhà nước lần lượt như sau: BIDV 14,56%; Agribank 14,50%; VietinBank 12,18% và Vietcombank 11,28%.

Bên cạnh nhóm ngân hàng nhà nước, các ngân hàng TMCP cũng ghi nhận kết quả huy động tích cực trong nửa đầu năm.

Trong đó, Ngân hàng Quân đội (MB) dẫn đầu với tăng trưởng huy động 13% trong 6 tháng đầu năm, đạt 783.000 tỷ đồng, chiếm thị phần 5,55% về thị phần huy động vốn.

Tại Hội nghị Các nhà đầu tư do MB vừa tổ chức, bà Nguyễn Thanh Nga, Giám đốc Tài chính MB, cho biết, huy động vốn của MB tăng hơn 13% trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của MB chiếm 38% tổng huy động. CASA tuyệt đối đạt 297.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ 2024.

Tỷ trọng CASA từ khách hàng cá nhân duy trì 52%, tương đương 155.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc số lượng tài khoản khách hàng cá nhân tăng khoảng 2,2 triệu tài khoản trong 6 tháng đầu năm.

MB đã vượt qua Techcombank để trở thành ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ CASA trong hai quý liên tiếp.

Đứng thứ hai trong số các ngân hàng TMCP về huy động vốn là Sacombank, với 618.228 tỷ đồng tính đến 30/6, tăng 10% so với cuối năm ngoái, chiếm 4,39% thị phần.

VPBank đứng thứ ba với 616.000 tỷ đồng tiền gửi khách hàng tại ngày 30/6, tăng mạnh 26,8% so với 31/12/2024, trở thành ngân hàng đạt mức tăng trưởng tiền gửi khách hàng cao nhất, chiếm 4,37% thị phần tiền gửi. Đây cũng là ngân hàng đứng thứ hai về tốc độ tăng trưởng cho vay trong 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng cho vay là 20,76%.

Các ngân hàng còn lại trong Top 10 ngân hàng huy động khách hàng nhiều nhất nửa đầu năm nay gồm: ACB 569.000 tỷ đồng (tăng 5,57%); SHB 557.320 tỷ đồng (tăng 12,34%) và Techcombank 549.000 tỷ đồng (tăng 2,25%).

Như vậy, Top 10 ngân hàng dẫn đầu về huy động tiền gửi trong 6 tháng đầu năm đang nắm giữ tới 78,71% thị phần huy động trong tổng số 28 ngân hàng thương mại. Tổng lượng tiền gửi của khách hàng tại 10 nhà băng này đến 30/6 là 11,1 triệu tỷ đồng. Trong đó, riêng nhóm ngân hàng Big4 đã huy động 7,4 triệu tỷ đồng.

Xét theo tốc độ tăng trưởng huy động so với cuối năm 2024, ABBank dẫn đầu với 35,56%, VPBank 26,8%, Nam A Bank 24,22%, và NCB 20%. Đây cũng là những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất trong nửa đầu năm 2025.