Ngày 20/5, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một trẻ sơ sinh 10 ngày tuổi mang khối u quái (Teratoma) có kích thước lớn ở vùng cùng cụt, gây chèn ép đa cơ quan và đe dọa tính mạng.

Theo đó, bệnh nhi sinh thường, đủ tháng, được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trong suốt thai kỳ, các lần thăm khám đều không ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10 sau sinh, trẻ đột ngột có biểu hiện bụng chướng căng, bỏ bú, không thể đi tiêu, tiểu và nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng.

Khi được đưa vào Khoa Sơ sinh, bệnh nhi rơi vào nguy kịch do khối u lớn trong ổ bụng chèn ép khiến bụng căng chướng, không thở được. Đồng thời, khối u còn chèn ép ruột và thận của trẻ, gây tắc ruột, bí tiểu và suy thận cấp.

Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm siêu âm, X-quang và chụp CT vùng bụng. Kết quả cho thấy trẻ có một khối u kéo dài từ vùng bụng xuống vùng cùng cụt với kích thước khoảng 55×33×81 mm, gây chèn ép nhiều cơ quan trong ổ bụng. Đáng chú ý, các xét nghiệm máu cũng trong tình trạng tổn thương thận cấp mức độ nặng.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật bóc tách khối u cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, TS.BS Nguyễn Thị Kim Nhi - Trưởng Khoa Sơ sinh đã hội chẩn khẩn cùng ê-kíp Ung bướu và Gây mê, nhanh chóng đưa bệnh nhi vào phòng mổ.

Theo các chuyên gia, u quái vùng cùng cụt ở trẻ sơ sinh là bệnh lý hiếm gặp, với tần suất chỉ khoảng 1/35.000 - 1/40.000 trẻ sơ sinh sống. Dù tiên lượng thường tốt nếu cắt bỏ hoàn toàn khối u, nguy cơ tái phát vẫn ở mức 10-15%.

Đây là trường hợp đặc biệt phức tạp khi khối u có kích thước lớn, xuất phát từ vùng cùng cụt, lan rộng vào ổ bụng và chèn ép đồng thời nhiều cơ quan gồm bàng quang, niệu quản, tử cung, ruột và đại tràng.

Các phẫu thuật viên đã áp dụng kỹ thuật tiếp cận qua hai đường mổ phối hợp gồm đường bụng và đường cùng cụt nhằm lấy trọn khối u trong khi vẫn đảm bảo an toàn tối đa cho các cơ quan nội tạng còn non nớt của trẻ.

Sau khi khối u được cắt bỏ hoàn toàn, sức khỏe bé hồi phục ngoạn mục: hô hấp cải thiện rõ rệt, các chức năng tiêu hóa, bài tiết và thận dần trở về bình thường, bé bú tốt và ổn định.