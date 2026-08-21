4 nghệ sĩ trùng tên Anh Tuấn đại diện cho bốn hướng đi khác biệt của showbiz Việt: một MC gạo cội của truyền hình, một ca sĩ nổi tiếng, một giọng ca ballad giàu cảm xúc và một diễn viên quen thuộc của phim truyền hình.

MC Anh Tuấn

MC Anh Tuấn tên đầy đủ là Vũ Anh Tuấn, sinh năm 1974 tại Hà Nội. Anh là con trai của cố Giáo sư âm nhạc Vũ Hướng, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - PV). Được học piano và cello từ nhỏ, Anh Tuấn có nền tảng âm nhạc vững chắc trước khi bén duyên với nghề dẫn chương trình và trở thành một trong những gương mặt quen thuộc nhất của VTV3 qua nhiều thập kỷ, từ MTV, Bài hát Việt, Trò chơi âm nhạc đến các gameshow ca nhạc lớn.

MC Anh Tuấn

Năm 2026, Anh Tuấn tiếp tục xuất hiện với vai trò dẫn chương trình cho các sân khấu công diễn của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, sát cánh cùng MC Trần Ngọc. Trước đó, năm 2025 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, anh cùng nghệ sĩ Trí Minh thực hiện bản hòa tấu Tự nguyện bằng cello và piano gây xúc động với khán giả. Dù là gương mặt được yêu mến bậc nhất của VTV, MC Anh Tuấn giữ đời sống riêng tư khá kín tiếng bên người vợ thứ 2 là người đẹp Lý Hồng Nhung.

Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn lại là cái tên bảo chứng phòng vé của thị trường concert Việt. Mở đầu năm 2026, nam ca sĩ tổ chức live concert The Rose tại sân vận động Đà Lạt thu hút khoảng 15.000 khán giả, đánh dấu chặng cuối cùng của hành trình Sketch a Rose kéo dài 2 năm, từng đi qua nhà hát Esplanade ở Singapore, Sydney Opera House ở Australia, Dolby Theatre tại Hollywood, Mỹ và TPHCM.

Hà Anh Tuấn

Cuối tháng 5 vừa qua, anh cùng dàn nghệ sĩ trẻ tham gia hoạt động cộng đồng của lễ hội âm nhạc Forestival 2026 tại vùng đất ngập nước Vân Long, Ninh Bình, trực tiếp lội bùn trồng cây cùng hơn 1.000 khán giả đầu tiên của chương trình.

Hà Anh Tuấn là người kín tiếng bậc nhất chuyện tình cảm. Anh và ca sĩ Phương Linh từng có thời gian gắn bó khi hát song ca ăn ý và thông tin cả 2 có quãng thời gian cảm mến tìm hiểu nhau từng được báo chí và người hâm mộ đặt nghi vấn. Tuy nhiên cả 2 nghệ sĩ đều chưa một lần lên tiếng xác sự việc này.

Hà Anh Tuấn hát "Thành phố sương":

"Hoàng tử ballad" Bùi Anh Tuấn

Sinh năm 1991, được biết đến với biệt danh hoàng tử ballad sau khi trở thành hiện tượng tại Giọng hát Việt mùa đầu tiên năm 2012, Bùi Anh Tuấn phải mất 4 năm sau mới chính thức ra mắt album đầu tay mang tên Xin em. Năm 2025 nam ca sĩ gây chú ý khi cùng Trung Quân Idol, người bạn đồng hành từ những ngày đầu sự nghiệp, ra mắt ca khúc song ca I Do, thực hiện lời hứa hợp tác âm nhạc mà cả 2 đã ấp ủ suốt 10 năm.

Bùi Anh Tuấn

Ở mảng nhạc phim, ca khúc Vẽ lại bức tranh của mẹ do anh thể hiện cho phim Lật mặt 7: Một điều ước từng khiến chính anh bật khóc trong phòng thu vì nhớ đến mẹ và trở thành một trong những bài hát được chia sẻ nhiều nhất nhân Ngày của Mẹ. Sau một thời gian vắng bóng vì nhiều vấn đề trong cuộc sống, Bùi Anh Tuấn gần đây tái xuất với diện mạo được nhận xét đã thay đổi rõ rệt, thần thái tự tin hơn trên sân khấu.

Diễn viên Phạm Anh Tuấn

Sinh năm 1990 tại Hà Nội, Phạm Anh Tuấn bước chân vào nghệ thuật khi đỗ thủ khoa thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, sau đó giành giải Nhất cuộc thi Nốt nhạc ngôi sao năm 2009. Chính cuộc thi này đưa anh đến với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và vai nam chính trong Những nụ hôn rực rỡ, bộ phim điện ảnh ca nhạc Tết đầu tiên của Việt Nam, ra mắt năm 2010.

Anh tiếp tục đóng chính trong Đảo xanh năm 2012, trước khi ghi dấu với khán giả truyền hình qua các phim như: Trái tim có nắng, Cả một đời ân oán, 5S online, Zippo, mù tạt và em, Phố trong làng.

Phạm Anh Tuấn

Ngoài diễn xuất, Phạm Anh Tuấn từng là thành viên nhóm nhạc nam 4U cùng Lân Nhã, Ngọc Trai và Xuân Lân. Năm 2022, anh kết hôn với Lâm Diễm Quỳnh, chuyên viên trang điểm sinh năm 2001, kém anh 11 tuổi. Cặp đôi hiện có 2 con, con trai đầu lòng Phạm Lâm Minh chào đời năm 2022 và con gái Phạm Quỳnh Như chào đời năm 2024.

Ảnh, video: Tư liệu