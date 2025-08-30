Trong không khí cả nước háo hức chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), MC Anh Tuấn - gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, cùng người bạn thân lâu năm - nhạc sĩ Trí Minh (em trai của NSND Thanh Lam) - quyết định thực hiện món quà âm nhạc đặc biệt.

"Chúng mình làm một điều gì đó đặc biệt đi!" - câu nói trong cuộc trò chuyện của 2 người bạn trở thành động lực cho một dự án âm nhạc đầy ý nghĩa. Trong thời gian chỉ 2 ngày, họ hoàn thành một bản hòa tấu piano và cello lấy cảm hứng từ giai điệu bất hủ Tự nguyện của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh.

Hai nghệ sĩ trình diễn tác phẩm nổi tiếng.

Bản nhạc không chỉ thể hiện tài năng âm nhạc của hai nghệ sĩ mà còn chứa đựng những cảm xúc sâu sắc về tình yêu quê hương. Tiếng cello du dương của Anh Tuấn hòa quyện cùng những nốt piano tinh tế của Trí Minh, tạo nên một bản hòa tấu vừa hiện đại vừa đậm chất truyền thống.

Video hòa tấu nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đồng nghiệp trong giới truyền thông. MC Nguyễn Mỹ Linh của VTV có những chia sẻ ấn tượng về dự án này.

"Yêu nước yên tĩnh thanh lịch thế này tôi thích. Đừng 'ôi dồi ôi anh dập lửa em đi', 'ôi dồi ôi chồng tương lai ôi' nữa được không?", MC Mỹ Linh chia sẻ và khen ngợi ý tưởng của 2 nghệ sĩ rất "đẹp".

Dự án được thực hiện hoàn toàn tại gia với sự hỗ trợ nhiệt tình từ gia đình và đồng nghiệp. Đạo diễn Vũ Tùng Lâm cùng ê-kíp quay phim gồm DOP Thủ Nguyễn, Đình Thức, Khắc Hoàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của bài biểu diễn.

"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đất nước nhân dịp 80 năm thành lập và phát triển, đã mang đến cho chúng tôi cơ hội được cùng nhau chơi nhạc, ôn lại những kỷ niệm xưa, cùng hòa mình vào những giai điệu thân thương của ngày tháng cũ", Trí Minh chia sẻ với tâm trạng xúc động.

Minh Dũng