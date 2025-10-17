Người dân xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) phát hiện một cá thể nghi là hổ xuất hiện ở khu vực xóm Chiềng. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng lắp đặt 3 camera tại nhiều vị trí thuộc đỉnh Ông Rồng (ấp Bãi Bắc, đặc khu Kiên Hải).
Căn cứ hình ảnh ghi nhận và kết quả xác minh thực địa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang xác định các cá thể nghi vấn “khỉ trắng” thực chất là loài chó của người dân sinh sống trên đảo.
Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang vẫn duy trì camera tại các vị trí đã lắp đặt để tiếp tục theo dõi, thu thập hình ảnh phục vụ công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã.
Liên quan đến thông tin người dân xã Ngọc Sơn (tỉnh Phú Thọ) phát hiện cá thể nghi là hổ xuất hiện gần khu bảo tồn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh dấu vết còn lại.
Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu đánh giá và đề xuất thực hiện các giải pháp an toàn với công tác kiểm soát chim và động vật hoang dã tại Cảng hàng không Côn Đảo.