Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 chiều nay (16/10) tại khu vực biển gần Công viên Bạch Đằng, đường Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hoà).

Thời điểm trên, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhận được tin báo khẩn cấp về việc một du khách nước ngoài đang bị đuối nước trong lúc tắm biển gần khu vực công viên Bạch Đằng (gần trụ sở đơn vị).

Cảnh sát đường thủy kịp thời cứu du khách người nước ngoài. Ảnh: CA

Nhận thấy tính chất nguy cấp của sự việc, Chỉ huy Đội đã lập tức chỉ đạo 3 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương sử dụng ca nô chuyên dụng nhanh chóng tiếp cận vị trí du khách gặp nạn.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cứu hộ đã có mặt, kịp thời thực hiện các biện pháp cứu nạn và đưa du khách lên bờ an toàn.

Danh tính du khách được xác định là anh Denis, 24 tuổi, quốc tịch Moldova.

Chỉ huy Đội Cảnh sát đường thủy số 1 thông tin, nhờ được cứu nạn kịp thời, hiện tại sức khỏe của nạn nhân Denis đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.