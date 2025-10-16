Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phùng Thị Thu Hiền (SN 1988, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo cơ quan điều tra, Phùng Thị Thu Hiền là kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo. Từ tháng 1/2025, Hiền tổ chức các buổi khám và tư vấn sức khỏe miễn phí tại xã miền núi Nghệ An để bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe kiếm lời.

Đối tượng Phùng Thị Thu Hiền tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Để hợp thức hóa hoạt động, Hiền soạn thảo “Kế hoạch tổ chức tư vấn, khảo sát sức khỏe miễn phí, phối hợp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống các bệnh không lây nhiễm”, trong đó nêu nội dung khám, tư vấn miễn phí, giới thiệu sản phẩm... và đề nghị UBND các xã xác nhận vào kế hoạch. Từ đó, Hiền cùng đồng bọn giả danh đoàn công tác y tế của Trung ương và tỉnh đến các xã, thôn bản để thực hiện việc khám, tư vấn và bán sản phẩm trái quy định.

Để người dân tin tưởng, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Một số thực phẩm chức năng mà nhóm của Hiền thổi phồng công dụng thành “thuốc đặc trị” bán với giá cao cho người dân vùng miền núi. Ảnh: CACC

Tại các buổi tổ chức, nhóm người này mặc áo Blouse trắng, thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp...sau đó tiến hành đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và “chẩn đoán” hàng loạt người dân “mắc bệnh”.

Hiền và đồng bọn đã giới thiệu "thuốc đặc trị" nhưng thực chất chỉ là thực phẩm chức năng và quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng như có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp...

Để lôi kéo người dân mua sản phẩm, nhóm này tung ra chiêu “chương trình khuyến mãi giảm 50%”, song thực chất, giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Khi bị phát hiện, Phùng Thị Thu Hiền vội dừng hoạt động và chỉ đạo các đối tượng rút khỏi địa bàn. Tuy nhiên, trên đường từ huyện Kỳ Sơn (cũ) trở về, Hiền và các đối tượng đã bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An mời về trụ sở làm việc.

Công an đã thu giữ hơn 1.500 hộp thực phẩm chức năng mà Hiền đã rao bán cho người dân.

Quá trình điều tra, công an làm rõ có gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An bị Hiền và nhóm đối tượng lừa gạt.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng, điều tra.