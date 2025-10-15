Shark Bình và 9 đồng phạm bị khởi tố

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội chính thức khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án tiền số AntEx, do ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) – Chủ tịch Tập đoàn NextTech – khởi xướng.

Cùng bị khởi tố với Shark Bình là 9 cá nhân khác – những người giữ vai trò điều hành, quản trị và phát triển dự án tiền số từng khiến cộng đồng tài chính rúng động. Bước đầu, ông Bình thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết khắc phục hậu quả, tuy nhiên thiệt hại mà các nhà đầu tư phải gánh chịu là rất lớn.

Gần 900 tỷ đồng bị phong tỏa – Hy vọng nào cho nhà đầu tư?

Theo thông tin từ Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội), hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá gần 900 tỷ đồng bao gồm: 597 cây vàng. 18 sổ đỏ. 2 ô tô và hàng triệu USD cùng hệ thống tài liệu, thiết bị điện tử liên quan.

Đại tá Chu An Thanh.

Ngoài ra, các bị can mới chỉ nộp khắc phục 3,45 tỷ đồng – con số quá nhỏ so với tổng thiệt hại. Tuy nhiên, cơ hội để nhà đầu tư được hoàn trả là có, nếu họ chủ động trình báo, cung cấp thông tin và chứng từ giao dịch kịp thời.

Nhà đầu tư cần làm gì để đòi lại tiền?

Đại tá Chu An Thanh cho biết: “Nhà đầu tư cần trình báo sớm với cơ quan điều tra, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến số tiền đã đầu tư. Càng khai báo sớm, xác minh càng nhanh, khả năng hoàn tiền càng cao”.

Đối tượng Nguyễn Hòa Bình tại cơ quan công an.

Các giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị gồm: Số tiền đã đầu tư. Tài khoản, ví điện tử sử dụng giao dịch. Hóa đơn chuyển khoản hoặc chứng từ liên quan. Mọi bằng chứng chứng minh quyền sở hữu token AntEx. Nếu thông tin trùng khớp với các tài sản đã bị phong tỏa, cơ quan điều tra sẽ xem xét hoàn trả.

Dự án AntEx được giới thiệu là hệ sinh thái tài chính số trong đó có tiền số AntEx (token). Từ tháng 8 đến 11/2021, nhóm điều hành đã bán ra 33,2 tỷ token AntEx, thu về 4,5 triệu USDT (tương đương khoảng 117 tỷ đồng) từ 30.000 ví đầu tư.

Thế nhưng, thay vì dùng số tiền huy động đúng mục đích, nhóm này đã: Rút tiền từ ví dự án về ví cá nhân. Quy đổi sang VND để chia nhau. Chuyển vào các công ty khác trong hệ sinh thái NextTech. Dự án VNDT – vốn được quảng bá rầm rộ – chưa từng được hoàn thiện

Điều đáng nói, chính uy tín của Shark Bình, cùng các phát ngôn gây bão về "quỹ đầu tư Next100 Blockchain" trị giá 50 triệu USD, đã giúp họ dễ dàng lôi kéo hàng chục nghìn người "đổ tiền" vào dự án ảo.