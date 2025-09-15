Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Văn Toàn (SN 1998, ở Hà Nội) mức án 21 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội Cố ý gây thương tích.

Khoảng cuối năm 2022, Toàn làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch New Era. Công ty này là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Archi (Công ty Archi).

Sau khi nghỉ việc, Toàn nắm được thông tin của một số cá nhân sở hữu hợp đồng thẻ du lịch và có nhu cầu chuyển nhượng thẻ. Do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Toàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người sở hữu hợp đồng thẻ du lịch.

Theo cáo buộc, Toàn chủ động gọi điện cho các chủ thẻ, giới thiệu mình là nhân viên Công ty Archi hoặc nại ra thông tin pháp nhân về Công ty du lịch Best Western và đưa ra thông tin gian dối với các chủ hợp đồng thẻ về việc bị cáo có khả năng bán lại các hợp đồng thẻ du lịch cho người khác với giá cao.

Sau đó, Toàn yêu cầu các chủ thẻ chuyển cho anh ta các chi phí không có thật như phí chuyển nhượng, phí chuyển đổi thẻ, phí thành viên, thuế giá trị gia tăng…, để rồi sau đó bị cáo Toàn chiếm đoạt hết.

Với phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 10/2023- 4/2024, Toàn đã giới thiệu và đưa ra các thông tin gian dối, yêu cầu 6 đại gia chuyển tổng số hơn 3,4 tỷ đồng để chiếm đoạt. Ngoài ra, Toàn còn có hành vi đặt làm giả hóa đơn, giấy tờ xác nhận thanh toán và sử dụng giấy tờ giả này với mục đích để khiến người bị hại tin tưởng rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Một trong số những người bị hại của Toàn là ông L. (SN 1947, ở Hà Nội). Tháng 7/2021, ông L. ký hợp đồng mua bán thẻ nghỉ dưỡng của một công ty với số tiền 190 triệu đồng. Tháng 10/2023, Toàn liên hệ với ông L. giới thiệu mình là nhân viên Công ty Archi, hứa hẹn sẽ giúp ông L. chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng với giá 380 triệu đồng.

Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu vị đại gia phải nộp các loại thuế, phí và yêu cầu ông L. phải nâng cấp 2 thẻ nghỉ dưỡng trên 30-50% giá trị và nộp các loại thuế, phí đã nâng cấp. Tin tưởng bị cáo, ông L. đã chuyển cho bị cáo hơn 2,3 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của vị đại gia, Toàn không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để mua tiền ảo và chi tiêu cá nhân.

Kéo lê người khác theo ô tô khi bị phát hiện lừa đảo

Một người bị hại khác được nhắc đến là ông N. (SN 1948, ở Hà Nội). Cáo trạng xác định, cũng với thủ đoạn lừa đảo ông L., Toàn đã áp dụng nhằm chiếm đoạt 103 triệu đồng của ông N. Trưa ngày 31/5/2024, khi gặp Toàn, ông N. đi cùng anh Đinh Thanh H. Tại quán cà phê, Toàn đưa ra giấy tờ giả nhằm lừa phỉnh nạn nhân nhưng bị nghi ngờ.

Khi Toàn định rời đi, ông N. nói phải giữ lại giấy tờ mà bị cáo đưa ra và ngăn không cho Toàn bỏ đi. Lúc đó, anh H. chạy đuổi theo Toàn để lấy lại các giấy tờ giả mà Toàn đưa ra. Khi Toàn lên ô tô định phóng đi thì anh H. một tay chặn cửa xe, tay còn lại túm giữ bị cáo. Toàn kéo cửa xe lại và nhấn ga, điều khiển chiếc ô tô Mazda làm hai tay của anh H. bị kẹt vào cánh cửa không rút ra được.

Anh H. bị ô tô kéo lê hơn 61m thì Toàn mới chịu dừng xe, mở cửa nên rút được tay ra và ngã ra đường. Anh H. bị xác định thương tích với tỷ lệ tổn thương 13%.