Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang do Công ty TNHH xây dựng 767 (viết tắt Công ty 767; địa chỉ tại TP Bắc Ninh) làm chủ đầu tư.

Bị can Phạm Chí Tới nguyên là cán bộ Phòng kỹ thuật thuộc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Giang, được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với dự án trên nhưng đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, dẫn đến để Công ty 767 thi công không đúng thiết kế nhiều hạng mục được phê duyệt và lập khống hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Công an tỉnh Bắc Giang khám xét nơi ở của Phạm Chí Tới. Ảnh: Đức Mạnh

Trước đó, ngày 5/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cao (SN 1962, trú tại Bắc Ninh; giám đốc Công ty 767); Bùi Khắc Tô (SN 1960, trú tại Bắc Giang) và Đinh Thị Kim Anh (SN 1962, trú tại Bắc Ninh, đều nguyên là nhân viên Công ty 767) về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt vào các năm 2013, 2015, 2019 với tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho hơn 23.000 người dân trên địa bàn xã Yên Mỹ và thị trấn Vôi; mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ người dùng nước sạch là 90%; thời gian thực hiện dự án hoàn thành trước ngày 31/12/2019.

Quá trình thực hiện dự án trên, mặc dù thực tế Công ty 767 không thi công theo đúng thiết kế được phê duyệt nhưng từ năm 2014 - 2017, Nguyễn Văn Cao đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán không đúng thực tế thi công và đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang giải ngân thanh toán hơn 28 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, các bị can gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 2 tỷ đồng. Đến nay, dự án này mới chỉ mới cung cấp nước sạch cho khoảng 500 hộ dân.