Chiều nay (19/1), Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM cùng Cục CSGT, Bộ Công an bàn giao đối tượng Nguyễn Tú Kiệt (19 tuổi, quê Tiền Giang) cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng các đơn vị Công an TPHCM nhận được tin báo Nguyễn Tú Kiệt trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Bình Chánh, nghi vấn đang tẩu thoát theo hướng ra miền Trung bằng xe khách trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Lực lượng phối hợp chặn bắt Nguyễn Tú Kiệt. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng CSGT đã phối hợp cùng Cảnh sát cơ động và Cục CSGT tiến hành chặn kiểm tra các phương tiện nghi vấn. Khi chặn một xe khách tại Km11 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc phường Long Phước, TP Thủ Đức, lực lượng chức năng phát hiện và nhanh chóng khống chế, bắt giữ Kiệt.

Được biết, đối tượng Nguyễn Tú Kiệt bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh bắt giữ cuối tháng 12/2024 về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Nguyễn Tú Kiệt khi bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, Kiệt tham gia vào một hội nhóm xe máy trên mạng xã hội Facebook. Kiệt dụ dỗ anh D. (19 tuổi, quê An Giang) đến gặp mặt giao lưu rồi nói chở về huyện Bình Chánh để cho xem xe.

Dọc đường, đối tượng giả vờ rơi dép, nhờ anh D. nhặt giúp. Sau đó, Kiệt lái xe gắn máy của anh D. tẩu thoát.

Nhận trình báo của anh D., chỉ 2 ngày sau, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Kiệt.