Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang ngày 17/1 khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến - cựu Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cựu Bí thư thị ủy thị xã Long Mỹ, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (cũ) - để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng bị khởi tố, bắt giam với tội danh trên còn có 2 bị can khác gồm Bùi Văn Thắng - cựu Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Long Mỹ (cũ) và Lê Hồng Cẩm - cựu Trưởng phòng Tài chính kế hoạch thị xã Long Mỹ.

Các bị can Tiến, Thắng và Cẩm (từ trái qua). Ảnh: Công an Hậu Giang

Cả 3 bị can được xác định liên quan đến sai phạm tại dự án siêu thị và khu đa chức năng thuộc phường Bình Thạnh (thị xã Long Mỹ).

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (cũ), bị can Tiến thống nhất để Bùi Văn Thắng (thời điểm đó giữ chức Phó chủ tịch UBND huyện) ký văn bản cho chủ trương điều chỉnh quy chế đấu giá, giảm diện tích đấu giá quyền thuê đất tại dự án trên.

Điều này trái với chủ trương và quyết định phê duyệt phương án đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang, gây thiệt hại ngân sách hơn 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang, bị can Tiến ký văn bản cho chủ trương đầu tư xây dựng sân tennis và sân sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Những công trình nói trên thuộc phần đất do UBND huyện Long Mỹ tự điều chỉnh giảm diện tích đấu giá quyền thuê đất, gây thất thoát hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định bị can Lê Hồng Cẩm đã tham mưu cho ông Tiến ký công văn cho chủ trương và các quyết định sai phạm trên.

Ba bị can Võ Văn Tỏ, Hồ Vũ Phương, Lê Bá Hòa (từ trái qua). Ảnh: Công an Hậu Giang

Liên quan đến vụ án, trước đó, ngày 13/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, bắt tạm giam với tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với 3 bị can là: Võ Văn Tỏ - Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh), cựu Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, cựu Chủ tịch HĐND huyện Long Mỹ; Lê Bá Hòa - Phó phòng Quản lí đô thị thị xã Long Mỹ; Hồ Vũ Phương - Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Long Mỹ.

Cơ quan công an xác định các bị can Võ Văn Tỏ, Lê Bá Hòa và Hồ Vũ Phương tự ý điều chỉnh giảm diện tích đấu giá cho thuê đất trái quy định, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Còn tại tỉnh An Giang, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Men Pholly (62 tuổi) - cựu Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Bị can Men Pholly được xác định có hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Men Pholly. Ảnh: Công an An Giang

Cùng bị khởi tố với tội danh trên còn có 2 bị can, gồm: Chau Anne (52 tuổi) - Phó trưởng ban Dân tộc; Đặng Thị Xuân Hoa (32 tuổi) - chuyên viên Văn phòng ban Dân tộc.

Theo cơ quan điều tra, năm 2022, bị can Men Pholly cùng Chau Anne chỉ đạo Hoa lập chứng từ giả mạo, khai man tài liệu kế toán với 2 đề án, gây thiệt hại hơn 520 triệu đồng.

Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.

