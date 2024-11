Ngày 18/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đang củng cố hồ sơ, chuyển giao nghi can Nguyễn Văn Vĩ (30 tuổi, quê Cần Thơ) cho Công an TPHCM điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Vĩ thừa nhận đâm chết người tại quán nhậu ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè tối 16/11 và khai nguyên nhân là do ghen tuông.

Nạn nhân bị sát hại là ông N.H.T. (41 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè).

Diễn biến nghi can Vĩ dùng dao đâm chết người được camera an ninh ghi nhận. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối 16/11, ông T. cùng bạn đến quán nhậu nói trên. Nghi can Vĩ cùng vợ cũng dự tiệc sinh nhật trong quán và ngồi bàn bên cạnh.

Vợ của Vĩ nhận ra người bạn ngồi cùng ông T. là bạn học cũ. Khi tan tiệc, vợ Vĩ đến gần trò chuyện và trao đổi số điện thoại với người đàn ông này.

Chứng kiến cảnh này, Vĩ ghen tuông, chửi bới. Ông T. có phản ứng lại dẫn đến hai bên cự cãi lớn tiếng với nhau. Tuy nhiên, những người trong quán đứng ra can ngăn.

Vĩ liền chạy xuống bếp của quán lấy 1 con dao rồi quay lên tấn công, khiến ông T. bị đâm 1 nhát ở ngực và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, trong tối 16/11, Vĩ đã bị công an truy xét, bắt giữ.