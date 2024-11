Lý Quang Thái giả là cán bộ của một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để lừa đảo người phụ nữ ở Tiền Giang. Trước đó, Thái cũng giả cán bộ Bộ Công an và bị tòa án ở tỉnh An Giang phạt 12 tháng tù.