Tinh thần ấy cũng chính là trọng tâm của Hội thảo “Kinh tế xanh - Chủ đề: Thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030” do Khoa Tài chính - Thương mại, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức.

Hội thảo về kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn do Khoa Tài chính - Thương mại HUTECH tổ chức

Hội thảo được đánh giá là bước đi nhằm thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết giảng đường và những đổi mới của nền kinh tế hiện đại qua trao đổi từ các doanh nhân, nhà quản lý tại các doanh nghiệp.

Bài học thực chiến từ lãnh đạo doanh nghiệp

Sức hút của hội thảo nằm ở những con số “biết nói” và các bài học “xương máu” từ quá trình làm việc trên thương trường của các doanh nghiệp. Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc Năng lượng tái tạo Tập đoàn Điện Quang cho rằng: đầu tư vào công nghệ sạch và năng lượng thông minh có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành. Theo ông, kinh tế xanh chính là mô hình cân bằng giữa tăng trưởng và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Dù thực tế nhiều đơn vị vẫn gặp khó khăn về vốn đầu tư ban đầu hay thiếu hụt chuyên môn, nhưng nếu có lộ trình cụ thể từ khâu đánh giá đến triển khai, việc xanh hóa hoàn toàn là điều khả thi.

Các doanh nhân, nhà quản lý cấp cao mang đến trao đổi sâu sắc từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh

Những câu chuyện được nối dài qua mô hình sản xuất thực phẩm sạch của VISSAN từ ông Nguyễn Phúc Khoa - Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản, hay dự án “Lúa - Tôm” tại Vĩnh Long của bà Đặng Thị Trường An - Founder, CEO Công ty Cổ phần Nông sản Hoa Nắng. Các mô hình này khẳng định việc tận dụng hệ sinh thái tự nhiên vừa tạo ra sản phẩm chất lượng cao, vừa là phương thức bảo vệ môi trường sống cho tương lai.

Bên cạnh đó, giải pháp tài chính xanh cho phân khúc hộ gia đình từ bà Phạm Thị Thu Hiền - Giám đốc Phát triển sản phẩm Shinhan Finance, cho thấy sự chuyển dịch này đang thấm sâu vào mọi ngóc ngách của nền kinh tế.

Kiến thức giảng đường song hành cùng kinh nghiệm thực tiễn

Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm, thể hiện rõ định hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn của

Sinh viên được tiếp thu và tiếp nối những kinh nghiệm thực tiễn

Thông qua sự kết nối chặt chẽ với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam (AVR) và các công ty, tập đoàn lớn như Điện Quang, Vissan, Ngân hàng Shinhan, Hoa Nắng, trường đã xây dựng được một “nhịp cầu tri thức” chặt chẽ giữa giảng đường và thị trường. Tại đây, những vấn đề mang tính thời sự của nền kinh tế được đặt ra để các chuyên gia, doanh nhân và nhà quản lý cấp cao cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh. Sinh viên chính là đối tượng trung tâm, tiếp thu và tiếp nối những giá trị tri thức ấy.

Hoạt động này mang lại lợi thế rõ nét cho sinh viên khi vượt ra khỏi khuôn khổ lý thuyết thuần túy trong giáo trình. Các bạn có cơ hội tiếp cận cách thức vận hành của doanh nghiệp trong quá trình “xanh hóa”, hiểu rõ bài toán tối ưu hóa nguồn lực, tiết kiệm tài nguyên gắn với đảm bảo hiệu quả kinh tế. Giá trị nhận được không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, mà còn là tư duy chiến lược, năng lực thích ứng và góc nhìn đa chiều trước những biến động của kinh tế toàn cầu.

GS.TS. Lê Văn Cảnh nhấn mạnh vai trò của gắn kết nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo

GS.TS. Lê Văn Cảnh - Phó Hiệu trưởng nhận định: "Tôi mong rằng sự gắn kết giữa nhà trường và các hiệp hội, doanh nghiệp sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. Điều này giúp phát triển những giải pháp hiệu quả, đóng góp thiết thực cho xã hội. HUTECH đồng hành cùng các hoạt động này thông qua hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để sinh viên có được những kết quả học tập giá trị nhất."

Ngọc Minh