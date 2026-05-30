Ngày 30/5, Công an TP Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an làm việc với hộ kinh doanh của bà Phan Thị Diện. Ảnh: T.T

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 28/5, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp Công an phường Long Bình kiểm tra cơ sở kinh doanh của bà Phan Thị Diện (SN 1986) tại số 197, tổ 34, KP32, phường Long Bình.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 30 phôi giấy khám sức khỏe đã đóng dấu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nhưng chưa ghi thông tin; 46 giấy khám sức khỏe đã hoàn thiện nội dung, đóng dấu giáp lai ảnh; cùng 36 bộ hồ sơ gồm giấy khám sức khỏe và sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND phường Tam Hiệp.

Làm việc với công an, bà Diện khai cùng chồng là Nguyễn Văn Hùng (SN 1986) nhận làm hồ sơ xin việc, công chứng giấy tờ cho khách với giá 150.000 - 200.000 đồng mỗi bộ; riêng giấy khám sức khỏe có giá 60.000 đồng.

Một số giấy khám sức khỏe giả. Ảnh: T.T

Mở rộng điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Ánh (em gái của Hùng) là người cung cấp phôi giấy khám sức khỏe. Làm việc với cơ quan chức năng, Ánh thừa nhận hành vi và tự nguyện giao nộp con dấu tròn mang tên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cùng nhiều tài liệu liên quan được cất giấu tại nhà.

Tang vật thu giữ gồm một máy tính xách tay, một máy photocopy, một con dấu tròn và nhiều tài liệu phục vụ việc làm giả giấy tờ.

Hiện công an tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.