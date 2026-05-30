Ngày 30/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, ngụ phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đỗ Đình Chánh bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/5, Đỗ Đình Chánh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất (Đắk Lắk), do muốn vượt các phương tiện phía trước, Chánh bật tín hiệu, bấm còi rồi điều khiển xe lấn sang làn đường ngược chiều.

Thời điểm này, ở chiều đối diện có một xe tải nhỏ đang dừng bên đường và xe máy do anh Tống Viết Tình (30 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Phát hiện xe tải lấn làn, anh Tình phải dừng xe sát vào xe tải đậu ven đường.

Cùng lúc, cháu Trương Thị Hồng Ngọc (15 tuổi, ngụ phường Ea Kao, học sinh lớp 9) điều khiển xe đạp điện đi phía sau không xử lý kịp nên ngã xuống đường, bị xe tải do Chánh điều khiển cán tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, Chánh đến Công an phường Thành Nhất trình báo vụ việc.