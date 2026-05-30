Ngày 30/5, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (41 tuổi, ngụ xã An Bình) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị can Nguyễn Tấn Phát. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 5/4, xuất phát từ mâu thuẫn khi tham gia giao thông liên quan đến việc bấm còi xin đường, Phát cùng hai người quen điều khiển xe máy chặn đầu ô tô do anh N.T.T. (21 tuổi, ngụ xã Long Hồ) điều khiển rồi đập vỡ kính chắn gió của phương tiện.

Hình ảnh chụp lại từ clip.

Cụ thể, sau khi hát karaoke, Phát cùng nhóm bạn điều khiển xe máy lưu thông theo hướng cầu Phạm Thái Bường. Trong lúc di chuyển, xe của Phát chạy song song, lấn ra giữa đường phía trước ô tô của anh T.

Khi anh T. bấm còi xin đường, Phát cho rằng bị khiêu khích nên quay xe đuổi theo. Đến khu vực đầu hẻm 11, gần Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Phước Hậu), Phát cùng nhóm bạn chặn đầu ô tô của nạn nhân.

Thời điểm này, trên xe còn có một cô gái 18 tuổi. Phát tiến đến định mở cửa xe nhưng không được do anh T. đã khóa cửa từ bên trong.

Sau đó, Phát dùng chân đạp vào phần đầu ô tô, trong khi một người đi cùng dùng móc khóa kim loại đập vỡ kính chắn gió phía trước. Phát tiếp tục chửi bới anh T. rồi cùng nhóm rời khỏi hiện trường.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc khiến ô tô bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 12 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Phát đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phát thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

