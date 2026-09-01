Ngày 1/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Khánh Vinh (20 tuổi, trú tại xã Ea Kar) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Lê Minh Khánh Vinh (áo khoác đen) tại buổi dựng hiện trường. Ảnh: SĐ

Theo thông tin ban đầu, sáng 30/8, Tổ địa bàn số 3 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo của bà N. (56 tuổi, trú tại xã Ea Kar) về việc bị cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 3h45 cùng ngày, khi bà N. đang điều khiển xe máy trên đường thôn Ninh Thanh, xã Ea Kar thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, dùng 2 con dao Thái Lan chặn đường, đe dọa giết và yêu cầu đưa tiền.

Lợi dụng đối phương sơ hở, bà N. bỏ chạy vào nhà dân gần đó hô hoán cầu cứu. Sợ bị vây bắt, kẻ cướp nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Cũng trong sáng 30/8, lực lượng công an tiếp tục nhận trình báo của 2 cô gái với nội dung, khoảng 5h20 cùng ngày, khi cả hai đang chở nhau bằng xe máy về nhà tại thôn Đoàn Kết, xã Ea Kly thì bị một thanh niên chạy xe máy áp sát, cầm dao đe dọa yêu cầu dừng xe để cướp tài sản.

Do hoảng sợ nên nạn nhân không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy, đồng thời tri hô "Cướp! Cướp!" để người dân xung quanh hỗ trợ. Thấy vậy, đối tượng không tiếp tục đuổi theo.

Nhận tin báo, chỉ trong chưa đầy 13 giờ truy xét, Tổ địa bàn số 3 phối hợp với Công an xã Ea Kar và xã Ea Kly bắt giữ Lê Minh Khánh Vinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người thân ở thôn 7, xã Ea Kar.

Tại cơ quan điều tra, Vinh khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên sau khi ăn nhậu xong đã điều khiển xe máy mang theo dao đi cướp tài sản nhưng cả 2 lần đều không thành công.