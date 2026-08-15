Buchanan ở Somaliland năm 2009. Ảnh: Jessica Buchanan

Jessica Buchanan là người may mắn sống sót sau 93 ngày bị cướp biển Somaliland giam giữ làm con tin. Vốn là một giáo viên người Mỹ, cô chuyển đến châu Phi làm cố vấn giáo dục cho một tổ chức phi chính phủ.

Ngày 25/10/2011, cô và một đồng nghiệp bị bắt cóc khi đang trên đường đi dự khóa huấn luyện ở Somaliland. Bị buộc phải sống ngoài trời trong điều kiện khắc nghiệt, sức khỏe của Buchanan suy yếu dần, cho đến khi cô được giải cứu trong một cuộc đột kích tuyệt mật.

93 ngày làm con tin

Trong những giây phút đầu tiên bị bắt cóc, não bộ của Jessica Buchanan như tê liệt, tâm trí cô trống rỗng. Suốt 93 ngày bị cướp biển Somaliland bắt giữ, Jessica Buchanan khi đó 32 tuổi, không biết liệu mình có thể sống sót trở về hay không.

Bọn cướp biển đã chuyển từ việc cướp tàu sang bắt người trên đất liền. Trong thời gian bị giam giữ, Buchanan nằm trên một tấm chiếu ngoài trời giữa sa mạc. Cô phải chịu đựng cái nóng và cái lạnh khắc nghiệt, theo Business Insider.

Từ những kiến thức từng được học ở một khóa huấn luyện sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, cô nhớ rằng nếu vượt qua 24 giờ đầu tiên, cơ hội sống sẽ tăng lên. Cô cho phép mình buồn chán nhưng không từ bỏ hy vọng.

Có những khoảng thời gian kéo dài nhiều tuần, cô bị tách khỏi người đồng nghiệp và không được nói chuyện với bất kỳ ai khác.

Thức ăn cũng rất hạn chế. Những kẻ bắt giữ thường cho cô một hộp cá ngừ nhỏ vào buổi sáng, dứa đóng hộp vào buổi chiều và đôi khi là mì spaghetti.

Buchanan chia sẻ rằng cô luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, nhất là khi ngủ. Điều đó ám ảnh cô mãi. Năm 2024, tức 13 năm sau vụ việc, cô vẫn ngủ với 2 tay khoanh trước ngực như một cách tự bảo vệ.

Buchanan trong lần chia sẻ về những ngày bị cướp biển bắt cóc. Ảnh: Business Insider

Những ngày cuối cùng trong thời gian bị giam giữ là lúc sức khỏe của Buchanan suy giảm nghiêm trọng. Cô bị nôn ói, sốt và đau đớn đến mức không thể đi lại. Cô nghi mình bị nhiễm trùng thận.

Buchanan nhớ lại, vào ngày 16/1/2012, khi được nói chuyện với một nhà đàm phán, cô nói rằng nếu không được đến cơ sở y tế, cô chỉ có thể sống được khoảng 2 tuần nữa.

Và 9 ngày sau đó, đội SEAL Team Six của Mỹ đã bí mật giải cứu Buchanan cùng đồng nghiệp.

Ban đầu, tự do mang đến cho cô cảm giác hưng phấn mạnh mẽ. Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi. Cô phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn.

Cuộc sống hiện tại

Buchanan chia sẻ rằng sống sót đã giúp cô nhận ra mình mạnh mẽ hơn những gì từng nghĩ. "Tôi biết ơn vì mình vẫn ở đây. Tôi biết ơn vì đã có thể hiểu thêm về bản thân, học được những bài học và biến chúng thành một phần con người mình. Tôi thích con người hiện tại của mình", cô nói.

Hành trình hồi phục của mình kéo dài khoảng 10 năm, rất khó khăn, nhưng với cô, đó là điều hoàn toàn xứng đáng.

Theo thời gian, Buchanan trở lại công việc giảng dạy và bắt đầu chia sẻ những điều mình đã học được.

Hiện nay, cô viết sách và diễn thuyết về sự sống sót, phục hồi sau sang chấn và tìm mục đích sống.

“Tôi biết ơn vì mình vẫn ở đây. Tôi biết ơn vì đã có thể hiểu thêm về bản thân, học được những bài học sống. Tôi thích con người hiện tại của mình”, Buchanan nói.