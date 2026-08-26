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Tối 26/8, Công an TPHCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Trương Xuân Huy (SN 1982, ngụ Chợ Quán, hiện cư trú tại phường Tân Sơn) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng.

Khoảng 13h18 cùng ngày, Huy điều khiển xe gắn máy đến trước tiệm vàng K.H.T. trên đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Tân Sơn. Đối tượng mặc áo dài tay, đeo khẩu trang kín mặt nhằm che giấu nhân dạng.

Huy vào tiệm vàng, bất ngờ dùng một cục gạch bê tông đập vỡ tủ kính trưng bày. Đối tượng nhanh tay lấy đi 10 vòng vàng 18K (tổng trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng) rồi lập tức lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Công an lấy lời khai đối tượng Trương Xuân Huy. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an phường Tân Sơn nhanh chóng phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Đồng thời, các lực lượng nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Phòng Kỹ thuật hình sự khẩn trương có mặt để khám nghiệm, thu thập dấu vết và trích xuất dữ liệu camera an ninh khu vực xung quanh.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tổ chức rà soát nóng, lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định hướng di chuyển và làm rõ nghi phạm là Trương Xuân Huy.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày (tức là hơn 80 phút sau khi xảy ra vụ cướp), cơ quan công an đã khống chế thành công Huy khi đối tượng đang lưu thông trên đường Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng.

Cơ quan công an đã thu hồi được một số tài sản bị cướp và đang tiếp tục truy tìm, thu hồi số tài sản còn lại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.