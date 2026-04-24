Ngày 24/4, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Phố - Chủ tịch UBND xã Đức Lập cho biết, địa phương vừa tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá nhanh vụ án hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng T. sau khi bị bắt giữ. Ảnh: DP

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 20/4, trên đường đi học về, em K. (SN 2017, tên nạn nhân đã thay đổi) bị một thanh niên lạ mặt tiếp cận và đe dọa.

Sau đó, đối tượng ép nạn nhân vào một chòi rẫy cà phê tại xã Đức Lập rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Khoảng 14h cùng ngày, K. cùng gia đình đã đến cơ quan công an để trình báo. Ngay lập tức, Công an xã Đức Lập đã huy động lực lượng truy tìm hung thủ.

UBND xã Đức Lập tổ chức khen thưởng lực lượng phá án. Ảnh: DP

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ đối tượng Đ.Q.T. (SN 1993, trú tại xã Đắk Sắk) khi đang lẩn trốn tại một căn nhà hoang thuộc thôn 5, xã Đức Lập.

Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng Đ.Q.T. đã khai nhận toàn bộ hành vi.