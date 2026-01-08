Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Thị Thanh Tú (45 tuổi, trú phường Việt Hưng, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Gia Việt Nam, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2017, trong quá trình hoạt động môi giới bất động sản, Hoàng Thị Thanh Tú quen biết ông T.L.K. (46 tuổi, trú xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), người có nhu cầu mua đất tại dự án khu đô thị Mỹ Gia (phường Nam Nha Trang).

Cảnh sát tống đạt các lệnh tố tụng đối với Hoàng Thị Thanh Tú. Ảnh: N.X

Tú đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có “suất ngoại giao” được ưu tiên mua đất tại dự án với giá 9 triệu đồng/m², đồng thời yêu cầu ông K. đặt cọc 200 triệu đồng cho mỗi lô, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi chủ đầu tư chính thức mở bán.

Tin tưởng các thông tin do Tú cung cấp, ông K. đã nhiều lần chuyển tiền để mua tổng cộng 70 lô đất, với số tiền lên tới 14 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, các gói thầu tại khu đô thị Mỹ Gia mới khởi công, dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán, song Tú vẫn nhận tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, sau khi nhận tiền, Tú không thực hiện việc đặt cọc hay mua đất như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để đầu tư kinh doanh ăn uống, mua sắm, trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến năm 2022, khi dự án khu đô thị Mỹ Gia chính thức mở bán, ông K. liên hệ với chủ đầu tư thì phát hiện không có bất kỳ giao dịch hay suất mua đất nào đứng tên mình, từ đó làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.