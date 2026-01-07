Hôm nay (ngày 7/1) Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đã phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Quý (SN 1981, ngụ chung cư Imperia, phường Bình Trưng, TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tháng 6/2025 Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group (địa chỉ tại đường số 30, khu phố 2, phường An Khánh, TPHCM).

Bị can Trần Văn Quý. Ảnh: CA

Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Chủ tịch HĐQT công ty này, là Trần Văn Quý cùng về tội danh nói trên, đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT không tống đạt các quyết định, lệnh trên vì Quý đã bỏ trốn nên đến nay phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định, Trần Văn Quý (với tư cách là Chủ tịch HĐQT) cùng với các bị can khác gồm: Lê Ngọc Thạch (là Tổng giám đốc) và Lê Văn Xá (là Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group) đã chiếm đoạt hơn 16,3 tỷ đồng của nhiều người dân.

Một trong số các dự án "ma" của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sam Group tại Lâm Đồng. Ảnh: CA

Cụ thể, Sam Group đã quảng bá, rao bán các dự án biệt thự không có thật tại tỉnh Lâm Đồng, gồm: Khu biệt thự Sam World Đamb’ri, Sam Hills Lộc Quảng và Sam World Lộc Quảng…

Sam Group không có hồ sơ pháp lý, không được cấp chủ trương đầu tư hay giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhưng vẫn ký hợp đồng đặt cọc, phiếu giữ chỗ và phiếu đăng ký chuyển nhượng với khách hàng.

Số tiền mà các nạn nhân nộp được chuyển vào tài khoản của công ty và tài khoản cá nhân của Trần Văn Quý. Thay vì thực hiện theo cam kết, các bị can đã rút toàn bộ số tiền để sử dụng cho mục đích khác.