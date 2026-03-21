Sáng 21/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Nhàn (35 tuổi, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Nhàn tại Cơ quan điều tra. Ảnh: HD

Kết quả điều tra ban đầu, vào giữa năm 2025, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nhàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua mạng xã hội, Nhàn thấy chị N. (26 tuổi, trú tại xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đăng tin bán sầu riêng nên đã kết bạn làm quen.

Sau một thời gian tạo lòng tin, Nhàn đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân đang công tác tại Bộ Công an, cần mua sầu riêng. Đồng thời đối tượng này đưa ra nhiều lý do khác nhau để mượn tiền chị N.

Vì tin tưởng, từ tháng 8 đến tháng 10/2025, chị N. đã gửi cho Nhàn hơn 415kg sầu riêng và cho mượn số tiền hơn 256 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền và hàng hóa này đều bị Nhàn chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân. Sau khi phát hiện bị lừa, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra xác minh, bắt giữ thành công Nhàn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh.