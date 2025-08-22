Ngày 22/8, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Đà (SN 1986) và Đào Thị Khiêm (SN 1967, đều ở Hà Nội) lần lượt mức án 15 năm và 24 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2007, bị cáo Đà từng bị TAND huyện Thường Tín cũ xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội Cưỡng đoạt tài sản. Năm 2022, bị cáo này tiếp tục nhận án 54 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như vậy, tổng hợp mức án tù mà bị cáo Đà phải chấp hành là 19 năm 6 tháng tù.

Theo cáo buộc, để có tiền chi tiêu cá nhân, Hoàng Văn Đà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ) của những người có nhu cầu.

Hai bị cáo tại tòa. Ảnh: TT

Để thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Đà dùng thủ đoạn gian dối, giới thiệu bản thân quen biết nhiều người ở Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở NN&MT) Hà Nội nên có khả năng làm được sổ đỏ.

Ngoài ra, bị cáo còn thành lập Văn phòng bất động sản H&Đ (ở xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai cũ, TP Hà Nội). Dù văn phòng chưa được cấp giấy phép kinh doanh nhưng bị cáo đã thuê một số người làm nhân viên, trong đó có bị cáo Đào Thị Khiêm.

Hoàng Văn Đà nói với nhân viên bản thân có khả năng làm sổ đỏ cho các thửa đất để nhân viên đi tìm khách hàng có nhu cầu.

Tin vào lời giới thiệu của Đà nên ông T.Đ.T (SN 1978, ở Hà Nội) và L.T.B (SN 1969, ở Hà Nội) đã cùng bị cáo Khiêm đứng ra tìm người có nhu cầu làm sổ đỏ, thu tiền và hồ sơ đưa cho Đà.

Sau khi nhận được hồ sơ và tiền từ trung gian môi giới hoặc trực tiếp từ người có nhu cầu làm sổ đỏ, bị cáo Đà không thực hiện như đã hứa hẹn, cam kết mà chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cáo buộc, từ tháng 12/2020 – 2/2022, Hoàng Văn Đà hứa hẹn làm sổ đỏ cho 18 người rồi chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số các bị hại có cả bị cáo Đào Thị Khiêm. Do Đà giới thiệu quen biết nhiều cán bộ trên Sở TN&MT, tháng 10/2021, Khiêm tin tưởng nhờ Đà làm sổ đỏ cho thửa đất 766m2 của gia đình. Đến tháng 12/2021, Khiêm mua một mảnh đất có diện tích 83m2 và cần làm thủ tục tách thửa, làm sổ đỏ nên tiếp tục nhờ Đà làm thủ tục giúp.

Tổng cộng, bị cáo Đà đã nhận 95 triệu đồng của Khiêm nhưng sau đó không thực hiện cam kết, không liên hệ với cơ quan chức năng để làm sổ đỏ mà dùng tiền tiêu xài cá nhân hết.

Theo cáo buộc, bản thân bị cáo Đào Thị Khiêm cũng thực hiện một hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, từ tháng 12/2021 - 2/2022, Đào Thị Khiêm dù không có thẩm quyền cấp sổ đỏ nhưng đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân quen biết người có thể làm được sổ đỏ và sẽ nhận trách nhiệm làm sổ đỏ cho thửa đất 127m2 tại huyện Thanh Oai (cũ), Hà Nội của gia đình anh Q. với giá 300 triệu đồng.

Anh Q. đã chuyển cho Khiêm 150 triệu đồng, sau khi nhận tiền, Khiêm không làm được sổ đỏ và không trả lại tiền. Quá trình điều tra, Khiêm và gia đình đã khắc phục hậu quả trả lại anh Q. 150 triệu đồng nên người bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Khiêm.

Cơ quan công an xác minh tại địa phương và nhận thấy Hoàng Văn Đà và Đào Thị Khiêm không hề liên hệ, không nộp hồ sơ để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp sổ đỏ cho thửa đất của những người bị hại.