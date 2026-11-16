Ông Nguyễn Phi Thanh, chủ tịch HĐQT, giám đốc một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chỉ đạo khai thác trái phép 638.000m³ đất, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Phi Thanh, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP cơ giới và xây dựng 5-3 để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP cơ giới và xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn, thuộc xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an khám nghiệm hiện trường tại mỏ đất đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác đất khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trong giấy phép. Nguyễn Phi Thanh được xác định là người trực tiếp tổ chức, chỉ đạo việc khai thác và bán đất cho nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Trước đó, dù đã 2 lần bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời yêu cầu dừng khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo hoạt động khai thác.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng khối lượng khoáng sản bị khai thác trái phép là 638.000m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.