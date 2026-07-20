TPHCM và Hà Nam đều nổi danh là những "lò" đào tạo trẻ xuất sắc của bóng đá nữ Việt Nam. Bởi vậy, trong cuộc chạm trán chiều 20/7, hai đội đều ăn miếng trả miếng ngay từ đầu trận.

Sau 15 phút nỗ lực gây sức ép, Hà Nam đã cụ thể hoá thành bàn thắng. Quả tạt của Trương Yến Linh khiến hàng thủ TPHCM bối rối, xử lý thiếu dứt khoát, nhờ vậy Bảo Trâm có cơ hội băng vào, dứt điểm cận thành mở tỉ số.

TPHCM và Hà Nam bất phân thắng bại trong loạt trận mở màn giải U16 nữ quốc gia

Bàn thua sớm khiến TPHCM bừng tỉnh và nhanh chóng lấy lại thế trận. Chỉ 6 phút sau bàn thua, đại diện phía Nam đã có bàn cân bằng tỉ số nhờ cú đánh đầu chính xác của Nguyễn Ngọc Như Ý.

Hiệp 2 vẫn là màn đôi công của TPHCM và Hà Nam, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ 2 đội đã khiến trận đấu bất phân thắng bại. Đây cũng là trận hoà thứ 2 ở loạt trận khai màn giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2026, bởi ở trận đấu trước đó, Sơn La bất ngờ cầm hoà Hà Nội 0-0.

Giải bóng đá nữ U16 quốc gia 2026 quy tụ 4 đội bóng gồm Hà Nội, TPHCM, Hà Nam và chủ nhà Sơn La, đấu vòng tròn 2 lượt từ 19/7 đến 9/8.