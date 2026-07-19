Chiều 19/7 diễn ra các cặp đấu ở vòng 7 giải bóng đá nữ QG 2026, với kết quả không ngoài dự đoán, khi đội mạnh hơn đều giành chiến thắng.

Ở trận đấu Phong Phú Hà Nam tiếp TP.HCM I, lưới đội chủ nhà rung lên ngay phút thứ 4, bởi pha lập công của Tuyết Ngân.

Đến phút 29, tỷ số là 2-0 cho các nhà đương kim giữ cúp, khi K’Thuở trừng phạt sự mất tập trung của hàng thủ Hà Nam.

Thanh Nhã (áo hồng) cùng Hà Nội I tiếp tục bám đuổi đua vô địch với TP.HCM I

Chưa dừng lại ở đó, 2 phút trước khi hết hiệp 1, Trần Thị Duyên lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp đội khách dẫn cách biệt 3-0.

Sau giờ nghỉ giải lao, Phong Phú Hà Nam nỗ lực tìm bàn gỡ và sớm được khích lệ tinh thần bằng bàn rút ngắn xuống còn 1-3 ở phút 48, nhờ công của Nguyễn Thị Hồng Quế với một cú sút xa đẹp mắt.

Niềm hi vọng tăng lên với đội chủ nhà khi có thêm bàn thắng thứ 2, sau cú đánh đầu của Tạ Thị Thủy.

Dù vậy, các cô gái Hà Nam đã không thể thực hiện một cuộc ngược dòng, hoặc thậm chí buộc TP.HCM I phải chia điểm, chấp nhận thua chung cuộc 2-3.

Trong khi đó, Hà Nội I đã tận dụng lợi thế sân nhà để có chiến thắng 3-0 trước Than KSVN. Các cầu thủ lập công cho đội bóng đá nữ Thủ đô là Vạn Sự (15’), Thanh Nhã (47’) và Hải Yến (71’).

Với kết quả này, Hà Nội I (13 điểm) tiếp tục bám đuổi TP.HCM I (16 điểm) trong cuộc đua vô địch ở giải năm nay.

Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên đè bẹp TP.HCM II 5-0, với cú đúp của Bích Thùy (46’, 62’ pen) và Minh Chuyên (51’, 75’), bàn còn lại do công của Thúy Hằng (49’).