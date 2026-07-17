Công bố ngày 17/7, Dentsu Sports Việt Nam (thành viên của Dentsu Nhật Bản) đã ký hợp tác quản lý chuyên nghiệp đối với chân sút của tuyển Việt Nam và CLB CAHN Nguyễn Đình Bắc. Cụ thể, đơn vị đại diện đồng hành cùng Đình Bắc trong việc xây dựng chiến lược phát triển hình ảnh, kết nối các đối tác thương mại phù hợp và triển khai các hoạt động truyền thông, cộng đồng theo định hướng dài hạn.

Đình Bắc đang tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp cầu thủ

Theo Đình Bắc, chân sút người xứ Nghệ khẳng định bóng đá là ưu tiên số 1 đối với anh. Tuy nhiên, Đình Bắc có tham vọng xây dựng hình ảnh cá nhân một cách chuyên nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững trong sự nghiệp. "Tôi tin sự hợp tác này sẽ giúp tôi có thêm nhiều cơ hội để hoàn thiện bản thân cả trong và ngoài sân cỏ", Đình Bắc nói.

Trong khi đó, đối tác nhận vai trò quản lý cho Đình Bắc nhìn nhận, chân sút người xứ Nghệ là một trong những cầu thủ trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam sở hữu chuyên môn tốt, tinh thần cầu tiến và hình ảnh tích cực.

Hiện tại, Đình Bắc đang cùng tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2024. Chân sút này hiện là đương kim Quả bóng bạc Việt Nam, đồng thời sở hữu HCV SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á, HCĐ U23 châu Á và vô địch V-League.