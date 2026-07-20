Tuyển Việt Nam khởi hành lúc 12h45 từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hạ cánh tại Bangkok lúc 14h45 cùng ngày. Từ Bangkok, Xuân Son cùng các đồng đội tiếp tục di chuyển bằng xe bus tới Chonburi, nơi diễn ra trận đấu mở màn gặp tuyển Timor Leste.

Dù hành trình của tuyển Việt Nam khá dài, nhưng các cầu thủ đều tỏ ra rất háo hức trước trận mở màn. Trước ASEAN Cup 2026, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik có màn chạy đà với 4 trận thắng, ghi 14 bàn thắng, 2 lần để thủng lưới.

Tuyển Việt Nam tới khách sạn tại Chonburi. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, HLV Kim Sang Sik 2 lần thử nghiệm đội hình mạnh nhất của tuyển Việt Nam, với việc xếp 3 cầu thủ nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên và Tái Lộc đá chính. Với những gì đã thể hiện, đặc biệt là ở trận thắng Myanmar 4-0, nhà ĐKVĐ hứa hẹn mang tới một diện mạo mới ở giải đấu khu vực sắp tới.

Sau khi ổn định nơi lưu trú, tuyển Việt Nam nhanh chóng bước vào tập luyện tại Chonburi nhằm hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận gặp Timor Leste.

Thông tin từ BHL tuyển Việt Nam, thời tiết tại Chonburi đang rất nắng nóng, lên tới 35-36 độ C. Dù vậy, với 4 ngày chuẩn bị, Hoàng Hên và các đồng đội có thể kịp thích nghi để tập luyện, thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Theo lịch thi đấu, trận mở màn của tuyển Việt Nam vs Timor Leste lăn bóng vào lúc 20h30 ngày 24/7.