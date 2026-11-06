Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Phó tổng giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh để điều tra hành vi lừa đảo thông qua dự án bất động sản “ma”, chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.

Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Võ Thị Kiều Trinh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh (Công ty Cường Hưng Thịnh) và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng kinh doanh công ty này, để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án bất động sản không có thật, mang tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”.

Sau đó, nhóm này tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn trên, số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 430 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Võ Thị Kiều Trinh (áo đỏ) và Nguyễn Xuân Hiệp (áo trắng). Ảnh: CACC

Cơ quan công an cho biết đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP Đà Nẵng đề nghị những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an, liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế.

Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Người liên hệ là Điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại 0905 567 992.