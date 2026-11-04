Liên quan vụ án lừa đảo xuyên quốc gia xảy ra ở Thanh Hóa, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can, trong đó có 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ trưa nay, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết vụ án lừa đảo xuyên quốc gia này xảy ra ở Thanh Hóa, liên quan đến 113 người nước ngoài thực hiện hành vi phạm tội, có quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, Malaysia, Myanmar.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án về tội: sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Điều 290); tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép (Điều 348) Bộ luật Hình sự.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: VGP

Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, đến nay đã khởi tố, bắt giam 94 bị can (tăng 5 bị can so với thời điểm công bố vào ngày 25/10), gồm 90 người nước ngoài và 4 người Việt Nam. Trong số này có 5 đối tượng bị khởi tố cả 2 tội danh theo Điều 290 và Điều 348, 1 đối tượng bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng còn lại ngoài 94 bị can, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ và xử lý theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh, loại tội phạm này đang diễn biến phức tạp, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Bộ Công an đã nhận diện sớm và chỉ đạo các đơn vị tập trung đấu tranh với loại tội phạm này.

"Bộ Công an kiên quyết xử lý, mọi hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật", người phát ngôn Bộ Công an khẳng định.

Ông cũng nêu rõ, Bộ Công an tôn trọng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người nước ngoài tại Việt Nam nhưng quan điểm rất rõ ràng, nhất quán là không để bất cứ đối tượng nào lợi dụng địa bàn Việt Nam để thực hiện hành vi phạm tội, trong đó có tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng và tội phạm xuyên quốc gia.

Trên tinh thần phát hiện từ sớm, từ xa, Bộ Công an đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành cũng như hợp tác quốc tế trong công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Từ vụ án này, Bộ Công an khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia không gian mạng, đặc biệt mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản lưu ý người dân cần hết sức cảnh giác với những hoạt động bất thường như: khi tham gia mà không rõ danh tính của người tham gia trên không gian mạng; khi có những lời kêu gọi, chào mời đầu tư kinh doanh với lãi suất cao bất thường, thu lợi cao bất thường thì cần kiểm tra, đối chiếu thông tin thật kỹ lưỡng.

"Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin, cho thuê, cho mượn, hoặc tiếp tay cho các hoạt động không rõ mục đích trên không gian mạng. Những hành vi nếu không nhận thức rõ sẽ vô tình tiếp tay cho hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định", người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo.

Ông cũng kêu gọi khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm, người dân thông tin, thông báo ngay cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xử lý kịp thời.

Ông cũng bày tỏ mong muốn có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan báo chí, ngân hàng, nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý tội phạm, qua đó vừa ngăn chặn tội phạm, vừa giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội, xây dựng môi trường không gian mạng an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho người dân.