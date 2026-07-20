Ngày 20/7, Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Đức Năng (46 tuổi, ngụ phường Trị An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng chức năng bắt quả tang Lưu Đức Năng đang săn bắt tê tê. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, trưa 7/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai và Công an phường Trị An tổ chức tuần tra, kiểm soát trong rừng thuộc khu bảo tồn.

Khi đến khoảnh 1, tiểu khu 159, khu phố Hiếu Liêm, phường Trị An, lực lượng chức năng bắt quả tang Năng đang thực hiện hành vi săn bắt một con tê tê.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ con tê tê cùng các công cụ, phương tiện được Năng sử dụng để săn bắt.

Kết luận giám định của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai xác định con tê tê bị săn bắt thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.