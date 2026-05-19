Ngày 19/5, UBND xã Hòa Phú cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cá thể tê tê kích thước lớn và đã bàn giao cho Công an xã để xử lý theo thẩm quyền.

Con tê tê đã được bàn giao cho Công an xã Hòa Phú. Ảnh: NP

Trước đó, khoảng 21h ngày 18/5, anh Y Sak Ly (trú buôn Cư Dluê, xã Hòa Phú) đi soi ếch thì phát hiện một cá thể tê tê nặng khoảng 9kg đang cuộn tròn thân.

Do có am hiểu về động vật hoang dã, anh Y Sak Ly nghi đây là tê tê Java (Manis javanica) - loài động vật rừng cực kỳ quý hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ, cấm săn bắt, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Đến sáng 19/5, anh Y Sak Ly đã chủ động mang con vật này đến bàn giao cho Công an xã Hòa Phú để xử lý theo quy định.

Theo một lãnh đạo xã Hòa Phú, hành động tự giác giao nộp động vật quý hiếm của anh Y Sak Ly rất đáng biểu dương.

Một lãnh đạo quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Lắk cho biết, cá thể tê tê nặng tới 9kg là rất lớn so với thông thường.

Hình ảnh tê tê Java được bàn giao cho Công an xã Hòa Phú:

Con tê tê có trọng lượng hơn 9kg. Ảnh: NP

Con tê tê bị bắt lại khi đang bò trên đường. Ảnh: NT

Sau khi bắt được tê tê, người dân đã bàn giao cho cơ quan chức năng. Ảnh: NP

Khu vực hang được cho là nơi tê tê chui ra. Ảnh: NP