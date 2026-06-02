Ngày 2/6, Công an xã Sa Loong (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể tê tê Java thuộc nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.

Trước đó, sáng 1/6, trong quá trình dọn dẹp vệ sinh, phát quang khu vực nhà ở, ông A Sem (82 tuổi, trú thôn Giang Lố 2, xã Sa Loong) phát hiện một cá thể tê tê bò vào sân nhà.

Cá thể tê tê Java nặng khoảng 2,5 kg. Ảnh: N.X

Nhận thức đây là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, thuộc danh mục được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật, ông A Sem cùng cháu trai là A Ghen (SN 1996, cùng trú thôn Giang Lố 2) đã nhanh chóng đưa cá thể tê tê đến Công an xã để giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Sa Loong phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 4 (xã Bờ Y) xác định cá thể động vật trên là tê tê Java, tên khoa học Manis javanica, thuộc nhóm IB – danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ tại Việt Nam.

Cá thể tê tê Java được bàn giao cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray để chăm sóc, thả về tự nhiên. Ảnh: N.X

Cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 2,5 kg. Tại thời điểm tiếp nhận, con vật không bị thương, khả năng vận động tốt, thể trạng khỏe mạnh.

Đến 17h cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao cá thể tê tê Java cho Vườn quốc gia Chư Mom Ray (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi) để chăm sóc, quản lý và thả về môi trường tự nhiên phù hợp.