Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam La Mai Đình Hòa (SN 1975) – nguyên Trưởng phòng Bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Tam Kỳ và Trần Đăng Hùng (SN 1987) – nguyên cán bộ trung tâm, hiện là cán bộ địa chính – xây dựng phường An Phú (TP Tam Kỳ) về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Thi hành Lệnh bắt đối với Bị can La Mai Đình Hòa. Ảnh: Thành Anh

Theo điều tra, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với dự án đường N10 và khu dân cư hai bên đường, đoạn Phan Châu Trinh – Nguyễn Thái Học (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), Hòa và Hùng được giao nhiệm vụ kiểm kê và tham mưu UBND TP Tam Kỳ ban hành quyết định bồi thường cho một hộ dân với tổng số tiền gần 3,8 tỷ đồng.

Công an thi hành lệnh khám xét nơi ở bị can Trần Đăng Hùng. Ảnh: Thành Anh

Tuy nhiên, hai bị can đã tự ý lập khống, nâng khống diện tích xưởng mộc và vật kiến trúc với diện tích 83,7m² trong biên bản kiểm kê bổ sung khi hộ dân không có kiến nghị, không có đơn yêu cầu.

Việc này dẫn đến tham mưu sai, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 151 triệu đồng.

Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ.