Ông Dương Quang Nam (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành) đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 12/11, lãnh đạo phường Phú Xuân (TP Huế) xác nhận, địa phương đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt tạm giam ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, để phục vụ điều tra.

Cùng ngày, lãnh đạo phường Hóa Châu (TP Huế) cho biết đã nhận được thông báo của cơ quan công an về việc bắt tạm giam ông Ngô Hoàng Quốc Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: PĐ

Trước đó, ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Cả hai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Nam và ông Dũng đã gây dư luận xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của bản thân.