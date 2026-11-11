Sáng 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Huế xác nhận đã nhận được thông tin 5 hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn xin từ chức.

Các trường có hiệu trưởng xin từ chức gồm: Tiểu học Hương An, Tiểu học Nguyễn Trãi, Tiểu học Hương Hồ, Tiểu học Lý Thường Kiệt và Tiểu học An Hòa.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, việc xem xét, quyết định cho thôi giữ chức vụ quản lý và bố trí công việc thuộc thẩm quyền của UBND các xã, phường.

Trao đổi với PV, ông Đặng Hữu Hải, Bí thư Đảng ủy phường Hương An, xác nhận địa phương đã nhận được đơn xin từ chức vì nguyện vọng cá nhân của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương An. Đơn đã được chấp thuận, hiện người này được bố trí làm giáo viên.

Một tiết chào cờ đầu tuần của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Ảnh: N.T

Tương tự, ông Nguyễn Hồ Công, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Xuân, cho biết địa phương đã giải quyết đơn xin từ chức của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và bố trí người này làm giáo viên.

Đối với Trường Tiểu học Hương Hồ, ông Hoàng Phước Nhật, Bí thư Đảng ủy phường Kim Long, cho biết sau khi nhận đơn xin từ chức của bà T.T.G., hiệu trưởng nhà trường, Đảng ủy phường đã chuyển đơn sang UBND phường để tham mưu, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện UBND phường Kim Long đã quyết định cho bà G. từ chức và bố trí làm giáo viên tại trường. Công việc điều hành nhà trường do một phó hiệu trưởng phụ trách.

Tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, cho biết địa phương đã thống nhất cho ông L.T.S hiệu trưởng trường từ chức theo nguyện vọng. Trước đó, ông S. có đơn xin từ chức với lý do không hoàn thành nhiệm vụ.

UBND phường Thuận Hóa hiện đã hoàn tất quy hoạch để bổ nhiệm hiệu trưởng mới.